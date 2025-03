PSG : Le mariage que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG s’est débarrassé de plusieurs indésirables, dont Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol a été envoyé en prêt à West Ham, et une option d’achat de 20M€ a été insérée dans la transaction. Le joueur de 28 ans a d’ailleurs avoué qu’il avait choisi d’épouser la Premier League, alors qu’il avait pourtant reçu des propositions en Espagne.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est débarrassé de nombreux indésirables. Le club de la capitale a notamment envoyé Carlos Soler en prêt à West Ham, et a pris le soin d’inclure une option d’achat de 20M€ dans la transaction. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu pour le joueur de 28 ans sur le plan sportif. Malgré tout, Carlos Soler se plaît à Londres.

«Je suis très heureux»

« Je suis ici depuis septembre et je m'y plais beaucoup. On me demande toujours la différence entre Paris et Londres et je ne sais pas quoi répondre. Cela ne fait même pas un an que je suis ici, alors qu'à Paris, j’y étais pendant deux ans. Je suis très heureux, on peut tout faire, on peut sortir dîner, boire un verre.... J'habite dans un quartier très agréable. La seule chose que je changerais, c'est un peu de soleil, un peu plus de degrés et ce serait parfait. Avec la famille et les amis, évidemment » a confié le joueur qui appartient toujours au PSG dans un entretien accordé à Relevo.

«Je voulais vivre d'autres expériences»

S’il a reçu des propositions en Liga, Carlos Soler a pourtant fait le choix surprenant d’épouser la Premier League pour se lancer dans une nouvelle aventure. « L’été dernier, des clubs espagnols s'intéressaient à moi, mais à l'époque, je voulais vivre d'autres expériences. D'autres projets se sont présentés ici, en Premier League, et celui pour lequel j'ai remarqué le plus d'affection de la part du club et de l'entraîneur, c'est West Ham. En fin de compte, la Premier League est un championnat qui attire l'attention de tout le monde. Chaque match est très intéressant, il y a beaucoup d'occasions, ils ont tendance à être très ouverts. Je pense que c'est un style qui correspond bien au joueur que je suis » a-t-il confié au média espagnol.