Samir Nasri : La grande annonce de l'OM !

Du côté de l'OM, on peine à faire émerger des cracks de son centre de formation. Au cours des dernières années, les exemples sont peu nombreux. On peut ainsi penser à Maxime Lopez et Boubacar Kamara et si on remonte encore plus loin à Samir Nasri. Au sein du club phocéen, on a d'ailleurs fait une annonce à propos du prochain prodige qui émergera.

La formation à l'OM est un problème depuis plusieurs années maintenant. En effet, le club phocéen est à la peine pour faire sortir des jeunes talents. Samir Nasri est l'une des grandes mais aussi très rares réussites à Marseille. Quand verra-t-on alors le prochain Nasri à l'OM ? La question a été posée à Lassad Hasni, directeur du centre de formation olympien.

Le futur Nasri à l'OM ?

« Le prochain Nasri ? Ce joueur sortira grâce à lui et à son entourage. Pas grâce à moi. Quand on est à l'OM, qu'on vient de Marseille, on a ce sentiment de devoir et de fierté », a-t-il alors répondu à La Provence en ce qui concerne le prochain Samir Nasri à l'OM.

De nombreux cracks arrivent ?

Et que les fans de l'OM se rassurent, des cracks arrivent visiblement. En effet, Lassad Hasni a assuré : « Va-t-on voir des phénomènes sortir de la pouponnière ? Il y en a beaucoup. (sourire) On les accompagne, on les protège. Il y a de très bons joueurs, ils ressemblent à leur ville. On doit être patient, ce sont de jeunes joueurs ».