Cyclisme : Van der Poel prêt à chasser sur les terres de Pogacar ?

Alexandre Higounet

En remportant Milan San Remo pour la deuxième fois, Mathieu Van der Poel porte son total à 7 succès dans les Monuments (2 Milan San Remo, 3 Tour des Flandres, 2 Paris-Roubaix). S’il veut tenter la conquête des cinq Monuments, il lui faudra désormais chasser sur les terres de Pogacar, sur Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Est-il prêt à le faire ?

Depuis plusieurs années, Tadej Pogacar a franchi allègrement une barrière souvent tabou pour un coureur de Grands Tours, celle des classiques flandriennes. En remportant le Tour des Flandres en 2023 et trois fois les Stade Bianche, le champion slovène n’hésite pas à venir embêter les Flandriens sur leur terrain, avec l’objectif de décrocher les cinq monuments des classiques (il a pour l’instant 1 Tour des Flandres, 2 Liège-Bastogne-Liège et 4 Tour de Lombardie). Après avoir tenté d’enlever Milan San Remo des mains de Mathieu Van der Poel, le champion slovène va d’ailleurs revenir le chercher sur le Tour des Flandres avant probablement de tenter sa chance sur Paris-Roubaix. Une ambition qui contrarie fatalement les plans des spécialistes du genre, Mathieu Van der Poel en tête.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Pourrait-il lui aussi partir à la conquête des cinq monuments ?

En contrepartie, alors qu’il a lui aussi remporté trois des cinq monuments (2 Milan San Remo, 3 Tour des Flandres, 2 Paris-Roubaix), le champion hollandais pourrait-il tenter de lever les bras sur Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, chasse gardée des puncheurs ou des coureurs de Grands Tours ? Pourrait-il essayer de rendre la pareille à Pogacar ?

Mathieu Van der Poel a été interrogé sur le sujet après Milan San Remo...

Devant les micros après sa victoire sur Milan San Remo, Van der Poel a été interrogé sur la perspective de gagner un jour Liège Bastogne Liège et le Tour de Lombardie pour tenter lui aussi la conquête des cinq monuments. Le champion hollandais a répondu, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Est-ce un objectif de remporter Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie ? Non, je me concentre sur mes points forts. Gagner ces courses semble presque impossible face à des coureurs comme Tadej et Remco. Peut-être pas totalement impossible, mais il faudrait être très chanceux. Il vaut mieux que je me focalise sur les courses où j’ai les meilleures chances de gagner ». A court terme, le projet n’apparaît donc pas à l’ordre du jour. Pour autant, on ne peut totalement exclure qu’il devienne d’actualité dans un ou deux ans, a fortiori si entre-temps Van der Poel a encore enrichi son palmarès sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.