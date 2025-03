45M€ : Le transfert qui met l’OM en danger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’AS Rome serait intéressée par Leonardo Balerdi, l’OM ne serait pas spécialement vendeur et attendrait au moins 45M€ en cas de départ l’été prochain. Un montant qui convient à Eric Di Meco, mais ce dernier se pose tout de même des questions. Pas convaincu par les défenseurs actuellement présents dans l’effectif de Roberto De Zerbi, l’ancien marseillais s’est interrogé sur qui pourrait venir remplacer l’international argentin.

Pour accepter de se séparer de Leonardo Balerdi, l’OM attendrait au moins 45M€. Selon la Gazzetta dello Sport, l’AS Rome serait intéressée par le défenseur âgé de 26 ans et prête à proposer 20M€ pour le recruter. D’après RMC Sport, les dirigeants marseillais ne seraient pas vendeurs, mais pourraient ouvrir la porte s’ils reçoivent une offre de 45M€.

« Si tu veux un grand défenseur central, ça coûte quatre sous aussi et il ne faut pas se tromper »

« C’est toujours pareil l’histoire, quelle somme est proposée réellement ? Parce que là, ce ne sont que des bruits, voire peut-être des bruits instrumentalisés par la Roma pour savoir s’il y a une possibilité ou non, pour connaître le véritable prix que veut l’OM. Il y a un club qui est intéressé, l’OM n’a pas particulièrement envie de s’en séparer donc ils mettent le prix haut et ils ont bien raison d’ailleurs les dirigeants de faire ça », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC. « Après c’est toujours pareil, Ligue des champions, pas Ligue des champions… Et puis surtout, quand tu le vends, qui tu fais venir derrière ? Je ne suis pas un grand, grand fan de Balerdi, sauf que quand tu me dis de choisir dans la défense centrale du moment entre lui, Kondogbia, Cornelius et Luiz Felipe qu’on a jamais vu… Si tu m’expliques que les autres restent et lui s’en va et que tu ne sais pas qui va venir à sa place… C’est bien beau quand tu touches 35 millions, mais derrière si tu veux un grand défenseur central, ça coûte quatre sous aussi et il ne faut pas se tromper. »

« Avec 45 millions tu dois pouvoir bien travailler, mais attention »

Eric Di Meco poursuit : « Moi, ce garçon, je le trouve bon, mais je lui trouve aussi des lacunes qu'on a vu encore à Paris et qui pour moi sont rédhibitoires. Il y a un truc que je ne peux pas lui enlever et surtout qui pour moi est devenu très important et devient un critère dans la balance du choix de le laisser partir ou non c’est que : il est attaché au club et il a une mentalité irréprochable. On l’a vu avec son rôle de capitaine cette saison, j’ai l’impression que ce gamin a vraiment un bon esprit. Il y a une bonne ambiance et généralement la bonne ambiance c’est créé par les anciens. Pour tout ça, il faut faire attention quand tu as une proposition à 30 ou à 35 : qui tu récupères ? Si tu récupères un mercenaire qui vient juste pour le chèque, j’ai peur qu’on soit déçu. Si c’est 45 millions et que derrière ils font venir un grand défenseur central, là je ne verrai pas ça d’un mauvais œil. Cette année, les dirigeants ont montré qu’ils avaient de l’imagination et de bons réseaux. Donc avec 45 millions tu dois pouvoir bien travailler, mais attention. »