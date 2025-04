F1 - Red Bull : L’annonce qui va faire fuir Verstappen !

Pierrick Levallet

Contrairement à 2024, Max Verstappen n’a pas spécialement démarré la saison 2025 sur les chapeaux de roue. Il faut dire que sa Red Bull ne lui permet pour le moment pas de surclasser les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. L’agent du Néerlandais a d’ailleurs expliqué qu’il ne fallait pas en attendre plus de sa voiture.

Sacré champion du monde en 2024, Max Verstappen avait connu une fin de saison plus compliquée que le début. Et visiblement, les problèmes sur sa Red Bull sont toujours d’actualité. Deuxième en Australie et quatrième en Chine, le Néerlandais pointe à la seconde place du classement général de la F1 derrière Lando Norris. Il faut dire que la monoplace du quadruple champion du monde ne lui permet pour le moment pas de prendre le dessus sur les McLaren. Raymond Vermeulen a d’ailleurs fait savoir qu’il ne fallait pas en attendre davantage de la voiture.

«Max devra faire la différence lui-même»

« La voiture est au maximum de son développement, donc Max devra faire la différence lui-même » a ainsi lancé l’agent de Max Verstappen à Formula 1 Magazine. « Max dira qu’il préfère gagner avec 10 ou 20 secondes d’avance, comme il l’a souvent fait. Mais je pense qu’il va adorer cette saison en tant que pur pilote, même s’il ne l’admettra pas publiquement » a-t-il ensuite ajouté dans des propos rapportés par F1i.

Une clause de départ dans le contrat de Verstappen ?

L’avenir de Max Verstappen devrait donc être l’un des fils rouges de la saison. Récemment, Helmut Marko révélait que « tous les meilleurs pilotes ont des clauses contractuelles qui permettent de les résilier en cas de mauvais résultats ». Le Néerlandais n’échapperait donc pas à la règle et pourrait donc quitter Red Bull plus tôt que prévu si l’écurie ne parvient pas à redresser la barre. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Max Verstappen a notamment été évoqué du côté de Mercedes et Aston Martin ces dernières semaines. À suivre...