Adil Rami met fin à son aventure, la belle déclaration

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami poursuit son parcours dans "Danse avec les stars" après une épreuve décisive face à Florent Manaudou et Eve Gilles. Malgré son élimination, la Miss France 2024 retient le positif de cette aventure, affichant sa gratitude pour son partenaire Nino et les téléspectateurs l’ayant suivi dans la 14e saison du programme de TF1.

Une semaine après l’élimination de Frank Leboeuf, un autre champion du monde de football aurait pu quitter « Danse avec les stars » vendredi soir. Adil Rami s’est en effet retrouvé dans le face-à-face final avec Florent Manaudou et Eve Gilles. Une épreuve éliminatoire qui a réussi aux sportifs de l’émission, puisque c’est la Miss France 2024 qui n’a pas été sauvée par le public.

« J’ai essayé de me donner à fond »

« En vrai, je suis contente du face-à-face qu’on a fait, de la prestation qu’on a réalisée, a réagi Eve Gilles sur TF1 après son élimination. J’ai essayé de me donner à fond et je suis contente d’avoir fait cette saison avec toi, Nino. »

« Une aventure de dingue »

Sur Instagram, l’ancienne Miss France a également pris la parole pour faire le bilan de cette aventure : « Merci pour cette aventure de dingue. Merci Nino ! Tu as toujours su trouver les mots pour me motiver. Tu as été un super partenaire de danse et un bon psy aussi. Je n'aurais voulu faire cette aventure avec personne d'autre, j'espère que tu ne m'oublieras pas !Merci à tous de nous avoir suivis, maintenant il est temps pour moi de me reposer un petit peu. Mais pas trop non plus, plein de choses restent à venir ».