Daniel Riolo - Géraldine Maillet : Le jackpot surprise !

Daniel Riolo a brillé en Italie. Grand fan de poker, le journaliste de RMC a remporté la Sanremo Poker Cup. Une victoire qui lui permet de remporter un joli chèque de 1200€. Dans cette aventure, il a pu compter sur le soutien de sa femme Géraldine Maillet, qui a fait le déplacement pour le soutenir.

Daniel Riolo n’était pas présent sur les antennes de RMC ces derniers jours. Et pour cause, le journaliste s’est rendu en Italie pour s’adonner à se seconde passion : le poker. Direction donc Sanremo pour Riolo, qui a participé à la Sanremo Poker Cup. Il y a quelques années, il avait évoqué sa passion pour ce jeu de cartes, aux multiples facettes.

Riolo raconte sa passion pour le poker

« J’aime bien le principe des tournois, mais ça peut être très long. C’est plus pratique en cash game, où tu t’arrêtes quand tu veux. Quand on m’invite en cercle, je peux passer une soirée sympa. En ligne, c’est difficile, j’ai toujours un truc à faire. Je ne suis pas non plus discipliné. Je préfère le live et ses sensations, j’aime regarder mes adversaires, les analyser par rapport à leur comportement ou leur manière de s’habiller. J’adore ça. Globalement, je suis un joueur récréatif » avait-il confié en 2013.

Riolo brille devant sa femme

Jeudi soir, il a ouvert son compteur de victoire en l’emportant sur le Crazy Pineapple à 120€. Face à un field de 43 joueurs, Riolo a su se montrer manipulateur pour se hisser jusqu’à la table finale et remporter avec un joli sésame, un chèque de 1200€. Un succès obtenu, en plus, sous les yeux de sa femme Géraldine Maillet, qui a fait le déplacement selon les informations de L’Amateur du poker. Avec l’arrêt de l'émission Touche pas à mon poste, la romancière a désormais du temps libre pour accompagner son mari dans ses aventures.