Face au PSG devant la justice, Daniel Riolo lâche sa réponse !

En marge du Complément d’Enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi soir sur France 2, Daniel Riolo a tenu des propos très forts à l’encontre du président du PSG. Cela pourrait-il lui coûter alors cher ? Certains n’ont pas hésité à interpeller le club de la capitale afin de porter plainte contre le journaliste de RMC. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Complément d’Enquête avait mis l’eau à la bouche à tout le monde à propos de son documentaire consacré à Nasser Al-Khelaïfi. En effet, il y a quelques jours de cela, l’émission de France 2 avait sorti un extrait d’une réunion explosive entre les présidents de Ligue 1 où ça chauffait entre le boss du PSG et John Textor notamment. Mais voilà que ce jeudi, à quelques heures du Complément d’Enquête tant attendu, une version encore plus longue de cette réunion a été diffusée. De quoi enfoncer un peu plus Al-Khelaïfi.

« Il y a eu Tapie… il y a aujourd’hui NAK ! »

C’est suite à cet extrait plus long que Daniel Riolo s’est lâché sur ses réseaux sociaux. Ainsi, sur X, le journaliste RMC a balancé à propos de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG : « Des mois que l’After dit ce qu’est la LFP et qui dirige et décide … bon courage à l’armée numérique et tous les comptes larbin du PSG pour contredire tout ça. Vous pouvez continuer votre harcèlement. On va continuer aussi et dire la vérité …il y a eu Tapie… il y a aujourd’hui NAK ! ».

« PSG, il est temps de l'attaquer en justice ! »

C’est alors qu’un fan du PSG a répondu en interpellant le club de la capitale pour trainer Daniel Riolo devant la justice : « Mettre Nasser dans le même sac que Tapie c'est insinuer que Nasser a ACHETER des matchs, des joueurs adverses, des arbitres, employez des méthodes mafieuses sur l'impact footballistique. Ces propos diffamants sont TRÈS GRAVES ! PSG, il est temps de l'attaquer en justice !!! ». Un message qui n’a pas échappé à Daniel Riolo, qui a alors répondu à cette menace d’être attaqué en justice par le PSG : « Je te signale que Tapie a une statue à Marseille donc c’est pas insultant. Et à la limite ce que je pourrais insulter c’est le clubisme, la lâcheté et l’aveuglement. La vérité intéresse pas le clubisme. Je ne parle pas à ces gens là. Le clubisme rend juste très bête ».