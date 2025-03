PSG : Dembélé scandalise l’Espagne, il est menacé en live !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, Ousmane Dembélé a changé de photo de profil sur Instagram. Et ce n'est pas passé inaperçu en Espagne. Et pour cause, le numéro 10 du PSG s'affiche avec Gavi ce qui ne plaît pas du tout de l'autre côté des Pyrénées où plusieurs journaliste n'ont pas manqué de s'en prendre à l'ancien joueur du Barça.

Mercredi, Ousmane Dembélé a surpris tout le monde en changeant de photo de profil sur Instagram. A priori, rien d'exceptionnel, sauf que le numéro 10 du PSG a choisi une photo sur laquelle il est assis à côté de Gavi, le milieu de terrain du FC Barcelone avec lequel il a évolué. Un cliché qui relance les rumeurs de transfert alors que l'international espagnol est blessé.

«Cette photo ne m'a pas fait rire»

Par conséquent, en Espagne, cette photo n'amuse personne. Sique Rodríguez, journaliste espagnol, ne cache pas son agacement. « Cette photo ne m'a pas fait rire. Je la respecte évidemment, mais je ne l'ai pas aimée. Parce que je suis inquiet pour Gavi », assure-t-il au micro d'El Bar, émission diffusée sur la Cadena SER.

«Dembelé, ne jouons pas avec ces choses-là»

Présentateur de l'émission, Lluís Flaquer a d'ailleurs mis un coup de pression à Ousmane Dembélé. « Dembelé, ne jouons pas avec ces choses-là. On ne joue pas avec ces choses-là », lance-t-il avant d'être suivi par son collègue Jofre Mateu : « Ne faisons pas de blague avec cette photo, nous ne l'aimons pas ».