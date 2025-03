Luis Enrique tombe amoureux d’un joueur, Dembélé l’amène au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un cliché qui met le feu sur le mercato. Mercredi, Ousmane Dembélé a effectivement changé sa photo de profil sur Instagram en s'affichant avec Gavi. Un geste fort qui suscite évidemment de nombreuses interprétation, comme celle de la volonté du joueur du PSG d'attirer le milieu de terrain du FC Barcelone à Paris. Et ce serait un joli cadeau pour Luis Enrique qui n'a jamais caché son amour pour Gavi.

Le mercato estival est encore loin d'avoir ouvert ses portes, mais une chose est sûre, le PSG devrait continuer à peaufiner son effectif par le recrutement de jeunes éléments prometteurs, poursuivant ainsi son projet lancé il y a quelques mois. Dans cette optique, un cliché d'Ousmane Dembélé affole le mercato.

Gavi-Dembélé, le cliché qui met le feu

En effet, mercredi, le numéro 10 du PSG a changé de photo de profil sur son compte Instagram. Désormais, il apparaît en profil avec Gavi, son ancien coéquipier au FC Barcelone avec lequel il était très proche. Un cliché qui fait évidemment parler et qui créé même le buzz sur les réseaux sociaux puisque certains y voient la volonté d'Ousmane Dembélé d'attirer l'international espagnol au PSG.

Luis Enrique adore Gavi

Un transfert qui ferait évidemment plaisir à Luis Enrique. L'entraîneur du PSG est amoureux de Gavi depuis ses débuts au FC Barcelone. C'est d'ailleurs lui qui a offert au milieu de terrain espagnol sa première sélection alors qu'il n'avait que 17 ans en octobre 2021. Quelques mois plus tard, en juin 2022, Gavi est bien installé avec la Roja et livre une prestation impressionnante contre le Portugal (1-1). Et après le match, Luis Enrique n'avait pas manqué d'encenser le joueur formé au Barça : « J’ai le sentiment que Gavi est encore un inconnu dans le football espagnol. Son jeu ne consiste pas uniquement à courir : il se bat, mais c’est aussi un joueur de très haut niveau sur le plan offensif, un pur joueur intérieur, capable d’utiliser les deux pieds, de marquer des buts, qui a une excellente dernière passe… Il a un potentiel physique énorme pour un joueur de 18 ans. Honnêtement, vous le comprendrez à l’avenir, mais c’est un joueur unique. » Autrement dit, le coach parisien ne dirait pas non à une arrivée de Gavi au PSG.