«Dans la m**de», Mbappé se lâche !

L'Équipe de France était très mal embarquée avant son quart de finale retour de Ligue des Nations contre la Croatie, battue 2-0 au match aller. Mais Kylian Mbappé a su trouver les mots pour remobiliser ses partenaires et inverser la tendance avec les Bleus, avec un discours choc révélé par Téléfoot dimanche.

Et si Kylian Mbappé tenait enfin SON moment référence en tant que capitaine de l'équipe de France ? Les Bleus sont passés tout proches d'une élimination en Ligue des Nations face à la Croatie la semaine dernière avec une défaite au match aller, à Split (2-0). Et les hommes de Didier Deschamps ont finalement réussi à inverser la tendance trois jours plus tard au Stade de France avec une qualification inattendue (2-0, victoire aux tirs au but).

Le gros discours de Mbappé

Téléfoot a révélé dimanche les images du discours tenu par Kylian Mbappé juste avant ce match retour, et qui a donc porté ses fruits en faveur de l'équipe de France : « Il faut quelque chose, un match référence auquel on s’accroche… Il faut leur rentrer dedans, et même s’ils passent, qu’ils passent en rampant les gars. Mais vraiment, on doit leur faire passer une soirée de merde », a lâché l'attaquant du Real Madrid.

« On s’est mis un peu dans la merde »

« On a la dalle, on a une équipe avec des jeunes qui sont frais, et nous, les anciens, il faut qu’on les emmène avec nous. On s’est mis un peu dans la merde, mais je pense que c’est une bonne merde, et pour moi, on a ce qu’il faut pour mettre 3 buts ». Kylian Mbappé semble donc avoir trouvé les mots justes vu le scénario et la qualification de l'équipe de France au terme de ce match...