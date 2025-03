Equipe de France : La frayeur après une soirée secrète !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En août 1994, l’équipe de France affrontait la République Tchèque, une rencontre qui restera comme la première apparition de Zinedine Zidane avec les Bleus. Eric Di Meco avait lui aussi participé à ce match, mais voilà qu’il s’en souvent pour une autre raison. En effet, l’ancien de l’OM a raconté une anecdote secrète jusqu’à présent et comme il s’est fait une frayeur lors de la soirée après ce France-République Tchèque.

Aujourd’hui consultant, Eric DI Meco a eu une carrière de joueur de football bien remplie. Alors qu’on se souvient notamment de lui pour ses nombreuses années en tant que joueur de l’OM, celui qui était défenseur a également eu la chance de porter le maillot de l’équipe de France. Entre 1989 et 1996, Di Meco a connu 23 sélections avec les Bleus. Il était notamment sur la pelouse en août 1994 lors du match entre l’équipe de France et la République Tchèque, qui a été la première sélection de Zinedine Zidane.

« On part en bringue au Cap Ferret avec quelques vieux briscards »

Et voilà que ce France-République Tchèque cache une anecdote qui était restée secrète. Pour Var Matin, Eric Di Meco a tout balancé, expliquant comment une virée nocturne aurait pu mal tourner : « L’anecdote que je n’ai jamais racontée ? C'est avec l'équipe de France, après un match à Bordeaux contre la Tchécoslovaquie, le premier de Zizou d'ailleurs. On part en bringue au Cap Ferret avec quelques vieux briscards, et vers 5h du matin, je me retrouve complètement seul, tous les copains étaient partis. On avait l'avion du retour à prendre à 9 heures, sauf que je ne me souvenais plus du nom de l'hôtel, et surtout pas un taxi à l'horizon à cette heure-là, le désert... »

« Moi, je flippais de rater l’avion »

« Je croise un mec qui me dit que le bus de ramassage scolaire va passer, et qu'il va en direction de Bordeaux. J'ai pris le bus quand il est arrivé, le chauffeur a été sympa de m'accepter, et je me suis assis au premier rang. À chaque village où le car s'arrêtait, les gamins montaient et me voyaient là, alors qu'ils m'avaient vu à la télé la veille. Mais moi, je flippais de rater l'avion, sinon je me serais fait souffler dans les bronches par Jeannot (Tigana) à Monaco. Finalement, à Mérignac, j'ai reconnu notre hôtel, et tout s'est bien terminé », a continué de raconter Eric Di Meco qui s’est donc fait une belle frayeur suite à cette soirée.