C'est le feu à l'OM, le pari risqué !

Dans la tempête depuis plusieurs semaines, l’OM a renoué avec la victoire face à Toulouse (3-2), relançant ses ambitions de Ligue des champions. Une qualification vitale pour le club, sportivement comme financièrement. En zone mixte, Valentin Rongier a affiché son optimisme et a tenu à mettre fin aux rumeurs de tension entre De Zerbi et ses joueurs.

Après une série de mauvais résultats et de révélations fracassantes publiées par L’Équipe, l’OM était entré en crise. Il fallait absolument réagir. La victoire obtenue ce dimanche face à Toulouse (3-2) a permis aux Olympiens de sortir la tête de l’eau et de se replacer dans la course à la Ligue des champions. Une qualification qui semble primordiale pour l'OM, tant sur le plan financier que sportif, notamment pour conserver des cadres comme Adrien Rabiot.

«On va finir en Ligue des champions, je vous l’assure»

Valentin Rongier s’est exprimé en zone mixte et a adressé une promesse forte aux supporters de l'OM :

«Cette victoire est pour tout le monde. Nous aussi, les joueurs, on traverse une période compliquée. Ça n’a pas fait plaisir au coach de devoir fonctionner de cette manière cette semaine. Et nous, on préfère aussi travailler dans un climat plus serein. L’entraîneur attendait une réaction, il l’a eue. Cette victoire est aussi pour les supporters, qui méritaient autre chose. Il nous reste un mois et demi de compétition. Si l’on affiche cet état d’esprit, peu de mauvaises choses peuvent nous arriver. On va finir en Ligue des champions, je vous l’assure.»

La réponse de Rongier

Le milieu de terrain de l'OM en a également profité pour balayer les rumeurs de tensions entre Roberto De Zerbi et le vestiaire :

«Cela fait six ans que je suis là, je connais cet environnement. C’est à nous, les anciens, de parler aux plus jeunes, qui ne soupçonnent pas toujours ce qu’il se passe autour du club. Cette semaine, on a beaucoup échangé entre nous. Les cadres devaient réguler l’état d’esprit des troupes. S’il y avait eu une cassure entre le coach et les joueurs, pensez-vous qu’on aurait tout donné ce soir, de la première à la dernière minute ?»