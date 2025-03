Rassemblement National : L’annonce politique de Kylian Mbappé, c’est le choc !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine de l'équipe de France et star du ballon rond, Kylian Mbappé a une voix qui porte. Il l'avait utilisé pour dénoncer la montée de l'extrème-droite durant les dernières élections européennes. En plein Euro, il avait alors demandé de faire barrage au Rassemblement National. Cette prise de parole a irrité Cyril Hanouna et ses chroniqueurs.

L’actualité politique avait pris le dessus sur le sport. En plein Euro, le vieux continent était secoué par les résultats du premier tour des élections européennes. Dans plusieurs pays, notamment en France, l’extrême droite avait réalisé une percée fulgurante. Habituellement, les joueurs de l’équipe de France reste en dehors des enjeux politiques, mais cette fois-ci, Kylian Mbappé était sorti du silence. « Plus que jamais, il faut aller voter. Il y a vraiment urgence. On ne peut pas mettre le pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. On a vu les résultats, c’est catastrophique. On espère que tout le monde va se mobiliser et voter pour le bon côté » avait-il déclaré.

Mbappé avait choqué Le Bret

Alors que la question du voile dans le sport fait débat, Gauthier Le Bret est revenu sur cette sortie de Kylian Mbappé. Selon le journaliste de C News, le joueur du Real Madrid a commis une erreur. « Ça ne me choque pas que T. Riner prenne la parole sur ce sujet, je ferai une différence avec K. Mbappé qui donnait des consignes de vote, parce que c’est un sujet qui concerne le sport » a-t-il confié.

Le tacle de Cyril Hanouna

Présent à ses côtés, Cyril Hanouna estime que ces discours entachent sa réputation. « Les prises de position de Mbappé lui ont coûté très cher, au niveau de sa popularité. Qu’il tweete sur Nahel il y a pas de soucis, mais je ne l’ai pas vu tweeter sur les policiers, Philippine, Lola. Ou vous restez dans le sport et vous ne réagissez à rien ou alors vous tweetez sur tout » a déclaré l’animateur sur Europe 1.