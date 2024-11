Kylian Mbappé a commis une erreur avec le Rassemblement National ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au delà d’être un joueur de football, Kylian Mbappé est également un citoyen français. Ainsi, durant l’été, en plein Euro, le capitaine de l’équipe de France avait pris position contre la montée du Rassemblement National à l’occasion des législatives. Mbappé en ferait-il aujourd’hui les frais ? Cela pourrait en partie expliquer son désamour auprès des Français. Explications.

Le 4 juillet dernier, avant d’affronter la Belgique à l’Euro, Kylian Mbappé avait pris la parole pour appeler à voter lors des législatives en France. Il s’était alors positionné contre le Rassemblement National, lâchant : « Plus que jamais, il faut aller voter. Il y a vraiment urgence. On ne peut pas mettre le pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. On a vu les résultats, c’est catastrophique ».

« Il a exclu 10 millions de supporters »

Aujourd’hui encore, cette prise de position politique de Kylian Mbappé fait parler. A l’heure où la cote de popularité du joueur du Real Madrid dégringole auprès des Français, Gauthier Le Bret, journaliste pour CNEWS, a confié au micro d’Europe 1 : « Son intervention pendant les législatives, en sa qualité de capitaine de l’équipe de France, dans une compétition où il représente la France et où il représente une équipe avec 66 millions de supporters, il a exclu 10 millions de supporters, les électeurs du Rassemblement National ».

« Ce n’était pas son rôle à ce moment là »

« Ce n’était pas son rôle à ce moment là, dans ce cadre là avec le brassard de capitaine de l’équipe de France de donner des consignes de vote. Il était là pour représenter tous les Français. Oui il s’est fâché avec plus de 10 millions d’électeurs du Rassemblement National », a-t-il ensuite ajouté concernant Mbappé.