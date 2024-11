Malaise avec Mbappé, Deschamps annonce du lourd !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Depuis sa signature à la Maison-Blanche, la star de 25 ans évolue à la pointe de l'attaque de Carlo Ancelotti. Toutefois, Kylian Mbappé a du mal à évoluer à son plus haut niveau en tant que numéro 9. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a affirmé que son capitaine allait retrouver de sa superbe en tant qu'avant-centre.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans a migré vers la Maison-Blanche librement et gratuitement.

Mbappé est à la peine au Real Madrid

Sous la houlette de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé est utilisé en tant que numéro 9. Toutefois, la nouvelle star du Real Madrid peine à enchainer les performances XXL à la pointe de l'attaque merengue. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé que Kylian Mbappé allait réussir à s'imposer en tant qu'avant-centre à la Maison-Blanche.

«Des buts, il en a mis et il en mettra encore»

« Kylian Mbappé en numéro 9 ? Il l'a déjà fait avant, à Paris. Avec nous aussi. Il a la possibilité d'évoluer dans différents systèmes, et ça a toujours été le cas. Des buts, il en a mis et il en mettra encore. Il est sur une période où il est moins efficace, bien évidemment. Il est beaucoup jugé là-dessus et c'est assez logique », a confié Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.