«Une question de vie ou de mort» au PSG, Al-Khelaïfi annonce un départ fracassant

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant de très longs mois que le PSG est engagé dans un conflit avec la Mairie de Paris et Anne Hidalgo en ce qui concerne le Parc des Princes. Tandis que le club de la capitale souhaite acheter l’enceinte pour l’agrandir, Nasser Al-Khelaïfi se heurte jusqu’à présent à un mur. Une situation qui ne laisse visiblement pas d’autre choix au PSG que de quitter le Parc des Princes.

Historiquement, le PSG évolue au Parc des Princes. Mais voilà que le club de la capitale se sent désormais un peu à l’étroit dans son stade d’une capacité d’environ 48 000 places. Mais pour réaliser des travaux et faire augmenter cette capacité, les Qataris souhaitent tout d’abord acheter le Parc des Princes. Une volonté qui se heurte au refus de la Mairie de Paris et Anne Hidalgo. Cela fait maintenant plusieurs mois que le conflit est ouvert et la maire de Paris est complètement fermée à l’idée de cette vente du Parc des Princes.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Une question de vie ou de mort ? Oui »

Après avoir brandi la menace que le PSG quitte le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi semble désormais décidé à passer aux choses sérieuses. En effet, lors de son passage au micro de RMC ce jeudi, le président du club de la capitale a clairement sous-entendu que compte tenu du besoin d’évoluer dans un plus grand stade, le PSG allait partir : « La question du stade ? J'aime beaucoup le Parc, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon coeur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80000, 90000 places... On en a besoin, sinon on est morts. Une question de vie ou de mort ? Oui. On est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix ».

« On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite »

Nasser Al-Khelaïfi a ensuite poursuivi : « Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d'un stade prêt dans 3-4 ans, on n'a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d'autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite. (…) La suite ? On a quelques options. On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite pour être au niveau où on veut ». Le PSG au Parc des Princes, c’est donc bientôt terminé. A l’avenir, le club de la capitale pourrait donc évoluer dans son propre stade qui pourrait sortir de terre d’ici quelques années.