Mercato - OM : Il donne un indice sur son transfert ?

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne évoque un intérêt de l'OM pour Arthur Melo, qui n’entre plus du tout dans les plans de la Juventus. La Vieille Dame espère s’en séparer lors du prochain mercato hivernal. S’il a eu la possibilité de retourner au Brésil, le milieu de terrain âgé de 28 ans souhaiterait rester dans un des cinq grands championnats européens.

Malgré les arrivées d’Ismaël Koné, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot l’été dernier, ajoutées à la présence de Valentin Rongier et Geoffrey Kondogbia, l’OM serait encore à la recherche d’un milieu de terrain. En ce sens, la presse italienne continue de lier le club marseillais à un intérêt pour Arthur Melo, une piste déjà étudiée l’été dernier selon son agent.

L'OM toujours intéressé par Arthur Melo ?

« Un avenir à l'Olympique de Marseille ? C'était une possibilité l'été dernier, il s'intégrerait bien dans le système de De Zerbi », a indiqué Federico Pastorello le mois dernier, ajoutant qu’Arthur Melo voulait quitter la Juventus, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. « En janvier, nous chercherons une nouvelle équipe, il n'est plus dans les plans de la Juventus. » Selon Tuttosport, l’OM serait toujours intéressé par l’international brésilien (22 sélections) et la Vieille Dame serait ouverte à un départ en prêt.

Arthur Melo exclut un retour au Brésil et veut rester en Europe

Arthur Melo aurait en tout cas décidé de rester en Europe. Si certains clubs brésiliens ont pris des renseignements à son sujet, il voudrait continuer à évoluer dans un des cinq grands championnats européens. Ce serait pourquoi il aurait recalé le PAOK Salonique et des clubs turcs l’été dernier. Toutefois, Tuttosport indique que Federico Pastorello aurait des contacts privilégiés en Premier League et pourrait en profiter pour l’y envoyer. Everton aurait été intéressé en juin dernier et en Liga, le Betis Séville serait également sur le coup.