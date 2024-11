Mercato - PSG : La grande annonce de Zaïre-Emery sur son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Warren Zaïre-Emery est l’un des visages désormais du projet du PSG. Issu du centre de formation du club de la capitale, l’international français a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029. WZE ne devrait donc pas partir de sitôt du PSG et voilà qu’il l’a d’ailleurs confirmé, espérant rester le plus longtemps possible à Paris.

Désormais indéboulonnable au PSG avec Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery avait été récompensé de ses performances en avril dernier. En effet, le crack parisien avait paraphé un nouveau contrat, le voilà désormais lié jusqu’en 2029. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Warren Zaïre-Emery. Le Club s’est lié avec le milieu de terrain de 18 ans jusqu’au 30 juin 2029 », pouvait-on lire dans le communiqué du PSG à propos de Zaïre-Emery.

« Continuer de le faire pour encore plusieurs années »

Warren Zaïre-Emery devrait donc encore rester un moment au PSG et le joueur lui-même a confirmé son intention de s’inscrire sur la durée à Paris. En effet, dans un entretien accordé au Telegraph, le joueur de Luis Enrique a confié : « C’est le club où j’ai toujours joué et où je vais tout donner. J’ai fait toutes les étapes, c’est une fierté et un honneur de jouer pour ce club. Donc j’espère continuer de le faire pour encore plusieurs années ».

« Warren doit devenir le Steven Gerrard du club »

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait également confirmé sa volonté de garder Warren Zaïre-Emery le plus longtemps possible, même jusqu’à la fin de sa carrière à l’instar de Steven Gerrard à Liverpool, seul club avec lequel le milieu de terrain a joué. « Warren doit devenir le Steven Gerrard du club. Il doit faire toute sa vie ici. Il vient d’ici, il aime le club, il aime le logo. Il est là grâce au club », expliquait Al-Khelaïfi. Entre le PSG et Zaïre-Emery, la belle histoire semble être partie pour un moment...