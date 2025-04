Mercato - OM : Un joueur s’annonce à Marseille l’an prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de doublure de luxe dans les rangs de l'OM, Geoffrey Kondogbia reste considéré comme un joueur au mental idéal. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE samedi, le milieu de terrain centrafricain vend d'ailleurs la mèche pour son avenir en assurant qu'il resterait à l'OM l'an prochain.

Du haut de ses 32 ans, et alors que son contrat avec l'OM court jusqu'en 2027, Geoffrey Kondogbia sera-t-il toujours en Provence l'an prochain ? Le milieu de terrain centrafricain se retrouve barré par une rude concurrence dans l'entrejeu, et c'est surtout dans une défense à 3 que Roberto De Zerbi lui offre sa chance cette saison. Il faut dire que Kondogbia offre quelque chose de spécial à l'entraîneur de l'OM : sa mentalité d'élément irréprochable.

Kondogbia et sa belle mentalité

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Kondogbia rebondit sur cette qualité qu'on lui prête : « La mentalité, je ne comprends pas ce que cela veut dire. Cela signifierait qu'on n'a pas la mentalité de vainqueur ? Que le groupe ne veut pas jouer ? Je ne sais pas. En tout cas, je mange de la passion du travail, c'est ça, la vraie mentalité. Que je gagne ou que je perde, le lundi, je me présente avec cette envie de m'améliorer. En pensant comme cela, le résultat sera positif. Peut-être cette semaine. Peut-être dans deux mois. Peut-être dans deux ans. Je me suis nourri comme cela durant ma carrière », indique le joueur de l'OM.

« Je suis à l'OM, je ne compte pas changer »

Et il poursuit en faisant une annonce très claire sur son avenir à l'OM : « Je ne dis pas que je suis le meilleur joueur de la planète. Mais j'ai eu la chance d'avoir eu plus de monde derrière moi que devant moi, en termes de classement. Ça m'a réussi, aujourd'hui je suis à l'OM, et je ne compte pas changer ». Kondogbia sera donc toujours au club l'an prochain.