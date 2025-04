Crise à l’OM, De Zerbi prêt à claquer la porte ?

Axel Cornic

La nouvelle défaite face à l’AS Monaco (3-0), plonge l’Olympique de Marseille dans une énorme crise avec une fin de saison sous haute tension. Et pour ne rien arranger, la presse italienne a relancé les spéculations autour de Roberto De Zerbi, qui pourrait claquer la porte du club phocéen moins d’un an après sa signature.

Rien ne va plus à Marseille. Après une série de défaites inquiétantes, l’OM s’était relancé à domicile face au TFC (3-2), avec un retour à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG. Mais le soufflé est retombé ce samedi, puisque le revers cinglant face à l’AS Monaco replonge le club dans la crise, avec une possible qualification en Ligue des Champions qui pourrait s’éloigner.

De Zerbi prêt à tout donner pour l’OM...

Présent en conférence de presse après cette rencontre, Roberto De Zerbi a toutefois surpris tout le monde, avec un discours assez optimiste. « On est toujours en vie et présents pour lutter. On a de grandes possibilités de se qualifier en Ligue des Champions » a expliqué le coach de l’OM... qui pourrait pourtant ne plus être là la saison prochaine !

Avant de saisir « la chance de sa vie » ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la piste De Zerbi n’aurait pas été abandonné du côté de l’AC Milan, où l’on cherche toujours un remplaçant à Sérgio Conceição. Le quotidien explique même que l’Italien pourrait sérieusement être intéressé par ce qui est considéré comme « la chance de sa vie », avec un retour au premier plan en Serie A.