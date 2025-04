«Au-dessus du lot», l'affaire en or du PSG au mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'hiver dernier, le PSG a enfin réussi à recruter Khvicha Kvaratskhelia, pisté depuis quelques mois déjà. Le Géorgien a réussi à bien s'intégrer au collectif parisien et il arrive à faire parler de lui assez souvent. Face à Aston Villa mercredi, il s'est illustré en inscrivant un nouveau but et ses qualités ont particulièrement séduit Kevin Diaz.

Après avoir tenté longuement d'approcher Khvicha Kvaratskhelia l'été dernier, le PSG a fini par convaincre Naples de le lâcher en janvier pour une somme beaucoup moins importante que ce qui était annoncé au démarrage. Le Géorgien de 24 ans présente des qualités évidentes qui sont clairement utiles au développement du jeu parisien. Pour Kevin Diaz, il est même supérieur techniquement parlant.

Kvaratskhelia impressionnant face à Aston Villa

En réussissant à donner l'avantage au PSG en début de deuxième mi-temps face à Aston Villa, Khvicha Kvaratskhelia a prouvé qu'il pouvait répondre présent même dans les moments très importants. Le Géorgien a été bluffant sur la pelouse du Parc des Princes, à tel point que Kevin Diaz n'a pas hésité à l'encenser. « Pour moi, ce qu'il fait est extraordinaire sur ce match. Les courses, les appels, le but qu'il marque... Il est au-dessus du lot techniquement, du gauche, du droit, si bien qu'on ne sait même pas s'il est gaucher ou droitier. Il est aussi bon dans les petits espaces » déclare le consultant sur les ondes de RMC.

Le PSG a frappé fort sur le mercato

Recrue hivernale, Khvicha Kvaratskhelia a débarqué au PSG en janvier dernier pour environ 70M€, une belle somme quand on sait que le Napoli en demandait plus du double l'été dernier. L'ailier gauche géorgien est utilisé quasiment systématiquement par Luis Enrique qui sait qu'il peut compter sur le niveau de jeu de son joueur. Reste à confirmer en cette fin de saison où le PSG peut réaliser de grandes choses en Ligue des champions.