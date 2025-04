OM - De Zerbi : Son départ annoncé par une célébrité ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir de Roberto de Zerbi fait actuellement couler beaucoup d'encre, alors que l'OM traverse une période plutôt délicate et que le coach italien garde une très belle cote à l'étranger. D'ailleurs, Pierre Ménès jette un énorme froid sur le futur de De Zerbi et évoque un possible départ de l'OM.

Roberto De Zerbi et l'OM, c'est déjà la fin ? Attiré l'été dernier par Pablo Longoria et Medhi Benatia en provenance de Brighton, le coach italien avait été emballé par le projet marseillais. Et malgré sa saison relativement convaincante avec une actuelle 2e place en championnat, De Zerbi pourrait être amené à quitter l'OM en fin de saison. Le vestiaire connait quelques tensions ces derniers temps, et le technicien italien figure sur la short-list du Milan AC.

« Il est quand même un peu hystérique »

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès se montre très critique envers la méthode De Zerbi à l'OM : « Je pense que De Zerbi doit être déçu de ce qu’il voit, déçu de son effectif et déçu des perspectives qui s’annoncent. Il est quand même un peu hystérique, certaines de ses déclarations sont extrêmement abruptes. Cette façon de vouloir manier le bâton est un peu problématique ».

Pas d'avenir à l'OM ?

Et l'ancien consultant de Canal + poursuit en jetant même un gros froid sur l'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM : « Au moment où on se parle, je ne peux pas affirmer que De Zerbi sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine », annonce Ménès. Affaire à suivre...