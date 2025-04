«Une très grande star» : Transfert de folie au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ lors du précédent mercato estival, Désiré Doué a déjà réussi à s'imposer comme un joueur important au sein de l'effectif de Luis Enrique comme en témoigne son excellente performance lors de la victoire contre Aston Villa (3-1). Pour Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE, le PSG assiste donc à la naissance d'une très grande star.

Doué fait l’unanimité

« A partir du moment où on le qualifie de superstar du football français, il faut aussi qu'on en attende plus de lui. Et je trouve que par moment (contre Aston Villa, NDLR), il pouvait faire mieux. Il y a deux ou trois situations où il doit la donner à Kvaratskhelia donc ça veut dire qu'il peut faire une ou deux passes décisives de plus. Si tu veux chercher l'excellence chez un joueur et si tu veux qu'il devienne vraiment un crack pour être dans la course au Ballon d'Or un jour, il faut qu'il gomme ces petits trucs », confie-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg, avant de poursuivre.

«On assiste à la naissance d'une très grande star»

« Avec le niveau qu'il a atteint, je pense qu'il fera ça à tous les matches. Il ne va pas s'arrêter. Je pense que c'est le genre de joueur, qui aura évidemment des coupes de moins bien dans sa carrière parce que tout le monde en a, mais qui aura très peu de creux continuent. Il ne passera pas six mois sans être fort. On assiste à la naissance d'une très grande star. Et qu'on doit donc avoir l'exigence que l'on a avec une star », ajoute Loïc Tanzi.