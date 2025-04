Osimhen - PSG : L’annonce sur son futur transfert

Axel Cornic

Très apprécié par Luis Campos, qui a déjà tenté de le recruter par le passé au Paris Saint-Germain, Victor Osimhen sera sans aucun doute l’homme du prochain mercato estival. L’attaquant du Napoli est actuellement prêté à Galatasaray, mais tout porte à croire qu’une énorme bataille se déchainera autour de lui dans seulement quelques semaines.

Il aurait pu être Parisien depuis très longtemps déjà. Ancien protégé de Luis Campos au LOSC, Victor Osimhen a des nombreuses fois été proche de rejoindre le PSG. Un accord n’a finalement jamais été trouvé, avec son club du Napoli qui a souvent fait barrage en réclamant des montants extrêmement élevés ces dernières années.

Le feuilleton Osimhen est relancé

Tout a changé l’été dernier, mais aucune solution n’a été trouvé et l’attaquant nigérian a finalement été prêté à Galatasaray en toute fin de mercato. Mais son avenir va redevenir un sujet chaud, avec d’ailleurs une clause de départ à 75M€ qui semble faire saliver beaucoup de clubs, dont le PSG. D’ailleurs, à Paris Osimhen pourrait retrouver un certain Khvicha Kvaratskhelia, son compère du Scudetto napolitain de 2023 qui a été recruté cet hiver et est rapidement devenu un incontournable de Luis Enrique.

« La meilleure décision pour tout le monde sera prise »

En marge de la victoire face à Samsunspor (0-2), Victor Osimhen a répondu aux différentes questions concernant son avenir, qui s’annonce très mouvementé. En plus du PSG, les plus grands clubs d’Europe semblent intéressés par lui à en croire les différentes indiscrétions des médias turcs et italiens. « Il y a toujours des rumeurs sur moi, mais je vis l'instant présent. Maintenant, je profite de tout ça » a expliqué l’attaquant de Galatasaray, au micro de NTV. « Les fans m’ont incroyablement soutenu. Pas seulement moi, mais aussi mes coéquipiers et ma famille. La meilleure décision pour tout le monde sera prise. Mais Galatasaray restera toujours dans mon cœur ».