Transfert à l'OM : Il annonce son rêve à sa femme !

La rédaction

Romain Saïss a révélé qu’il avait failli signer à l’OM lors du mercato d'été 2023. Bien que des clubs comme Lens et Lille l’aient courtisé, le défenseur marocain avait fait de l’OM sa priorité. Fan du club marseillais depuis son enfance, il avait même partagé son rêve avec sa femme et ses enfants avant que le transfert n’aboutisse finalement pas.

«Mon choix se portait sur l’OM»

« J’ai aussi eu des intérêts de Lens et de Lille. J’avais échangé avec Franck Haise, le coach de Lens, et avec Olivier Létang, le président de Lille. Donc je me suis dit : “On va voir, et après je ferai mon choix.” Moi, mon choix se portait plus sur Marseille. Parce que l’OM, c’est un grand club, il y a la ferveur, le projet avec la Ligue des champions, et le contrat était très intéressant » raconte l’ancien défenseur du SCO d'Angers.

«J’étais fan de l’OM»

Romain Saïss explique même avoir prévenu sa femme de sa signature à l’OM, lui qui était fan du club étant petit : «Donc on se met d’accord à la fin de l’année sur un contrat. Ils voulaient tout finaliser rapidement, donc j’en parlais déjà avec ma femme et avec mes enfants. Je leur avais déjà dit que j’étais fan de l’OM quand j’étais petit ».