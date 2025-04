PSG - Kvaratskhelia : Barcola avait tout prévu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir face à Aston Villa, Khvicha Kvaratskhelia a permis au PSG de passer devant lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d’un but sublime, le Géorgien a choqué le banc parisien, mais pas Bradley Barcola. Dans des images exclusives dévoilées par Canal +, on y voit le numéro 29 révéler qu’il avait prédit un but de son coéquipier.

Le PSG peut avoir le sourire. Sur une excellente dynamique en 2025, le club de la capitale a pris une grosse option sur la qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions en disposant d’Aston Villa mercredi soir lors du quart de finale aller au Parc des Princes (3-1).

Le but de Kvara a enflammé la toile

Les hommes de Luis Enrique, pourtant menés, ont su parfaitement réagir. Via un but de Désiré Doué premièrement, puis grâce à un superbe enchaînement de Khvicha Kvaratskhelia dès le retour des vestiaires. L’ailier géorgien a littéralement enrhumé Axel Disasi d’un beau crochet avant de finir en force d’une frappe du pied gauche. Un but parfait pour le PSG, et qui a fait réagir.

Barcola l’avait prédit

Ce samedi, Canal + a dévoilé des images exclusives des coulisses de la rencontre entre le PSG et Aston Villa. Sur le but de Kvaratskhelia, on y voit Gonçalo Ramos impressionné par le numéro du numéro 7. De son côté, Bradley Barcola glisse au Portugais : « Tu vois, je t’ai dit quoi ! » Le groupe vit bien...