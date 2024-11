Le Paris FC refuse un deal avec le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC se prépare à un changement d'envergure avec l'arrivée de la famille Arnault et du groupe Red Bull. La question du stade fait partie des points à régler pour le club. Antoine Arnault exclut une cohabitation avec le PSG au Parc des Princes, bien que le président du PFC, Pierre Ferracci, n'écarte pas totalement cette possibilité, évoquant des exemples européens.

Le Paris Football Club va changer de dimension avec l’arrivée de la famille Arnault, accompagnée du groupe Red Bull. Parmi les chantiers majeurs qui s’annoncent, celui du stade, dossier mis sur la table bien avant le rachat acté du PFC, évoluant pour l’heure du côté de Charlety. « J'apprécie ce stade, même s'il n'est pas forcément idéal pour le foot, a confié mercredi Antoine Arnault en conférence de presse. Il est bien desservi, il peut convenir pour la L1. Il fait partie de l'ADN du Paris FC et les supporters y sont attachés, mais il faut le réaménager. » Pour l’heure, le futur représentant d'Agache au sein du Conseil d’administration du club parisien se montre ouvert sur cette question, excluant toutefois un scénario.

Paris FC : La famille Arnault va déjà battre un énorme record https://t.co/C7ZLBjpDks pic.twitter.com/rYXx04Cj99 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Le Parc c’est le stade du PSG »

Interrogé par Le Figaro, Antoine Arnault affirme qu’une cohabitation avec le PSG au Parc des Princes n’est pas envisagée. « Non, le Parc c’est le stade du PSG », fait-il savoir. Une version qui diverge légèrement avec la sortie de Pierre Ferracci sur la chaîne L’Équipe.

Le président du PFC moins catégorique

« Je ne suis pas sûr que Nasser (Al-Khelaifi) et le PSG soient d’accord, mais j’ai souvent évoqué le cas de Milan (San Siro) et de Rome (Stadio Olimpico). Par des temps de pénurie où on ne multiplie pas les équipements publics, je veux dire que c’est une hypothèse qu’il ne faut pas totalement rejeter », avait expliqué le président du PFC.