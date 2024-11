Paris FC : «Le Pigeon FC», il calme tout le monde en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est plus qu'une question de jours avant que la vente du Paris FC soit effective. Tous les signaux sont au vert dans ce dossier, qui devrait se solder par la prise de pouvoir d'Antoine Arnault. L'homme d'affaires a tenu sa première conférence de presse ce mercredi et a tenu un discours mesuré qui a plu au journaliste Nabil Djellit.

Première conférence de presse pour Antoine Arnault dans la peau du futur patron du Paris FC. L’homme d’affaires s’est présenté à Orly pour évoquer cette opération, qui pourrait considérablement modifier le paysage du football français. Encore novice dans ce milieu, l’administrateur de la marque LVMH souhaite prendre son temps et bâtir un projet basé, surtout, sur la formation et les jeunes de la région. Un travail de scouting devrait être mené avec l’aide de Red Bull.

Paris FC : La famille Arnault va déjà battre un énorme record https://t.co/C7ZLBjpDks pic.twitter.com/rYXx04Cj99 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Arnault annonce la couleur

« On veut créer un club à taille humaine. Cette touche familiale est formidable et c'est une carte que nous allons garder et travailler. C'est un projet ambitieux mais sans être irréaliste. Le club est très solide. C'est un grand club de Ligue 2 et on va essayer d'en faire un très bon club de Ligue 1 » a rappelé Antoine Arnault. Une sorte de réponse à ceux qui souhaitent un recrutement ambitieux, très vite. Le fils de Bernard Arnault a prévenu qu’il ne ferait pas du PSG version Qatar.

« Ça fait du bien d’avoir un projet français »

Ce discours a, en tout cas, plu au journaliste Nabil Djellit. Le fait qu’Antoine Arnault ne souhaite pas aller plus vite que la musique en s’offrant des stars est à souligner selon lui. « Ça a l’air d’être cohérent, c’est pensé. Moi ce que j’aime bien c’est que l’on a un visage parce que parfois on ne sait pas qui reprend les clubs. Ça a l’air d’être anodin comme ça, mais il y a une perte de sens. Vouloir créer un loin avec son public est important. Il y a de l’humilité, il ne veulent pas passer pour le Pigeon FC. Il y a des bons signaux qui sont envoyés. Ça fait du bien d’avoir un projet français » a déclaré Djellit sur le plateau de L’Equipe de Greg.