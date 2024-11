Macron - Paris FC : Révélation sur le projet colossal avec la famille Arnault !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’aube d’un changement majeur au Paris FC, Pierre Ferracci était l’invité mardi soir de la chaîne L’Équipe pour en dire davantage sur le nouveau projet qui s’annonce au sein de son club. L’occasion pour le président du PFC de se prononcer sur une supposée intervention d’Emmanuel Macron dans le dossier.

Le Paris Football Club va prochainement changer de main. La famille Arnault, troisième fortune mondiale, va devenir actionnaire majoritaire du club à hauteur de 55 %, avant de récupérer les 30 % restants d’ici 2027, tandis que Red Bull prendra une participation de 15%. La question se pose alors d’une possible intervention d’Emmanuel Macron dans le deal, alors que le même sujet avait été mis sur la table en 2011 lors de la vente du PSG au Qatar, lorsque Nicolas Sarkozy était le chef de l’État.

Macron, Arnault, Ferracci… Un cercle qui se connaît bien

Emmanuel Macron connaît en effet très bien Bernard Arnault, mais également Pierre Ferracci, le président du Paris FC, dont le fils fut le témoin de mariage d'Emmanuel et Brigitte Macron. Marc Ferracci a été nommé en septembre ministre délégué chargé de l'Industrie dans le nouveau gouvernement de Michel Barnier. Malgré ces connexions, Pierre Ferracci dément toute intervention présidentielle.

« Je pense que le président de la République a d’autres chats à fouetter »

« Non, je sais qu’il y en a qui fantasment dessus, je pense que le président de la République a d’autres chats à fouetter. Je l’ai informé, comme Antoine Arnault, le soir de la publication par L’Équipe », a fait savoir le boss du Paris FC dans l’émission L’Équipe du Soir, dévoilant les coulisses de l’arrivée de la famille Arnault : « J’avais plusieurs solutions qui étaient toutes étrangères, certaines européennes, une qui me plaisait particulièrement qui renvoie d’ailleurs aux actionnaires italiens de l’Atalanta. J’avais demandé à la banque qui m’assistait (Rothschild) de trouver une solution nationale si possible, européenne si la nationale n’était pas possible. Non pas que je sois contre des investissements étrangers en France, j’en ai encore minoritaires dans le capital. Pas de multi propriétés, donc un actionnaire majoritaire qui investit sur un club et s’y consacre. Et au bout d’un mois, un mois et demi, les deux associés de Rothschild m’ont appelé pour me dire qu’ils avaient une solution qui cochait toutes les cases que j’avais évoquées. C’est un projet familial, qui fédère les cinq enfants de la famille avec la bénédiction du père qui dirige l’ensemble du groupe LVMH ».