Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est perpétuellement lié au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Il avait même postulé en juin 2022 avant la nouvelle prolongation de contrat de Didier Deschamps. Néanmoins, après l’Euro 2024, le sélectionneur des Bleus a pris du temps pour lui avant de décider de continuer son aventure avec la sélection.

Didier Deschamps est une légende du football français et ce, sans contestation. Il est celui qui a pris part aux deux sacres mondiaux de l’équipe de France en 1998 en tant que joueur puis en 2018 par le biais de son rôle de sélectionneur. De plus, il était aussi de la partie à l’Euro 2000, le deuxième et dernier championnat d’Europe en date remporté par les Bleus. Arrivé à l’été 2012 en succédant à Laurent Blanc, Deschamps a clairement redoré l’image de l’équipe de France au fil des années avec l’apogée en Russie en 2018 pendant la Coupe du monde.

Mbappé - Deschamps : La décision de dernière minute qui fait polémique ! https://t.co/CANT4QpW02 pic.twitter.com/GA1GhtR5aR — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

«Je lui ai demandé s’il était usé, physiquement, mentalement»

Cependant, ces derniers temps, il y a un certain désamour envers Didier Deschamps et sa vision du jeu des Bleus. Pire, le sélectionneur de l’équipe de France se fiche des critiques envers le style de jeu de son groupe pendant l’Euro 2024. Ce qui n’avait pas manqué d’agacer les observateurs. Et après la demi-finale perdue contre l’Espagne (2-1), Philippe Diallo l’a directement interrogé sur son avenir.

« Je lui ai demandé s’il était usé, physiquement, mentalement après cet Euro et plus de 10 années à la tête de l’équipe de France ».

Deschamps a demandé «quelques jours de réflexion» au patron de la FFF

Le président de la Fédération française de football était présent mercredi sur le plateau de L’Équipe du soir et avoue que Didier Deschamps avait réclamé une période de réflexion à Philippe Diallo avant de poursuivre son engagement contractuellement allant jusqu’à l’été 2026.

« Il m’a demandé quelques jours de réflexion, quelques jours de repos mental surtout. Il est revenu et à m’a dit : « je suis en pleine forme et me sens prêt à repartir pour reconstruire l’équipe qui va nous amener à la Coupe du monde 2026 ».