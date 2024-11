PSG : Il annonce un gros casse-tête pour Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une belle prestation face à Toulouse ce vendredi soir, Matvey Safonov peut-il déloger Gianlugi Donnarumma de son rôle de gardien titulaire du PSG ? Si le Russe affirmait dès son arrivée qu’aucune hiérarchie n’avait été établie entre les deux hommes, Luis Enrique fait face à un casse-tête selon l’ex-entraîneur des gardiens de Chelsea Christophe Lollichon.

Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé face à Toulouse (3-0). De nouveau titularisé dans les buts par Luis Enrique, Matvey Safonov a réalisé une belle performance. A quelques heures du choc tant attendu face au Bayern Munich en Ligue des Champions, la titularisation du Russe aux dépens de Gianluigi Donnarumma semble être une option concrète…

« Il y a des matches qui sont partagés entre Gigi et moi »

« Oui, il y a des matches qui sont partagés entre Gigi et moi. On a que quelques situations face à nous. On veut jouer et il faut qu’on joue. Il faut qu’on se crée plus d’occasions que nos adversaires », affirmait même Safonov au micro de DAZN après la rencontre. Interrogé par le Parisien, Christophe Lollichon estime que Luis Enrique ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire un choix définitif au poste de gardien.

« Il n’a pas suffisamment de garanties pour établir une hiérarchie claire »

« À mon sens, il n’a pas suffisamment de garanties pour établir une hiérarchie claire. On est dans une espèce de flou car personne ne fait l’unanimité à ce poste en réalité. Il n’y a pas de statut établi étant donné que Donnarumma apporte son lot d’interrogations, Safonov aussi. Luis Enrique manque de certitudes », a déclaré l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea auprès du quotidien.