PSG : Il annonce la fin pour Donnarumma

Vainqueur de Toulouse trois buts à zéro, le PSG poursuit sa belle série en Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait titularisé Matvey Safonov et le portier russe a encore réalisé un clean-sheet. De quoi mettre fin au totem d'immunité de Donnarumma selon Lionel Charbonnier.

Les temps sont durs pour Gianluigi Donnarumma. Loin d'être irréprochable notamment sur la scène européenne, le portier italien voit son statut être remis en cause. Titulaire indiscitable il y a encore quelques mois, l'ancienne star du Milan AC est fragilisé par Matvey Safonov. Le Russe a réalisé un clean-sheet vendredi soir et pour Lionel Charbonnier, cela est suffisant pour mettre fin au totem d'immunité de Donnarumma.

«J'enlève définitivement le totem d'immunité pour Donnarumma»

« Safonov aligne les clean sheets. Sur les 11 derniers matchs, c'était le deuxième clean sheet. Et comme par hasard, le premier c'était contre Lens et c'était Safonov. Le deuxième aujourd'hui, c'était encore Safonov. Et à 1-0, il fait l'arrêt que l'on attend de Donnarumma. J'enlève définitivement le totem d'immunité pour Donnarumma. La chance qu'il a en Italie c'est qu'il n'a pas un grand gardien qui lui tire la bourre », a déclaré le champion du monde 98 sur RMC, avant de poursuivre.

«Je donne un peu plus de confiance à Safonov»

« Au PSG, Safonov à 0-0 il fait un arrêt déterminant au premier poteau il va chercher la balle et fait ce qu'il faut. Je dirais que bien sûr Safonov n'est pas extraordinaire, mais là où il ne l'est pas, ce sont aussi les défauts de Donnarumma et notamment les relances au pied. Là-dessus on les met à égalité. Par contre après, pour faire l'arrêt décisif, Donnarumma l'a fait en début de saison l'année dernière et puis s'est arrêté pendant les matchs couperets. Je donne un peu plus de confiance à Safonov. Ou Donnarumma ça le pique et il devient meilleur et il comprend qu'il faut qu'il fasse ces arrêts décisifs qu'il ne fait pas. Ou alors, Safonov s'impose et tu le gardes c'est tout. Les problèmes en Champions League ce n'est pas Donnarumma, mais le rythme dans la possession », a ajouté Lionel Charbonnier.