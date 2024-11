Ce buteur entre dans l'histoire, le PSG peut trembler !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG aura la lourde tâche de défier le Bayern en Ligue des Champions, et ce, à l'Allianz Arena. Dans les rangs munichois, le club de la capitale ferait mieux de se méfier d'Harry Kane. En effet, le serial buteur du Bayern a inscrit 50 réalisations en seulement 43 matchs de Bundesliga, un record.

Depuis le lancement de cette saison 2024-2025, le format de la Ligue des Champions a changé. En effet, il n'y a désormais qu'un groupe unique avec les 36 équipes en lice. Malheureusement pour le PSG, cette révolution de la C1 ne lui sourit pas du tout. Ayant hérité d'un tirage très difficile, le club emmené par Luis Enrique est à la peine sur la scène européenne.

Le PSG affronte le Bayern ce mardi

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique a affronté Gérone. Et le club parisien a dû attendre les derniers instants de la partie pour arracher la victoire. D'ailleurs, le PSG a marqué grâce à un but contre son camp de Paulo Gazzaniga. Lors de la deuxième journée de la C1, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a eu la lourde tâche de se frotter à Arsenal à l'Emirates Stadium. Et les Parisiens se sont montrés inoffensifs face aux Gunners, ayant perdu 2-0. Pour se relancer, le PSG devait absolument l'emporter face au PSV. Toutefois, la bande à Marquinhos n'a pas réussi à faire mieux qu'un résultat nul à Paris (1-1). Et pour son quatrième match européen de la saison, le PSG a subi un hold-up face à l'Atlético de Madrid au Parc des Princes (1-2), ayant encaissé un but à la dernière seconde après avoir surdominé la rencontre.

Kane a déjà atteint la barre des 50 buts en Bundesliga

Classé 25ème sur 36 à la mi-parcours avec seulement trois buts inscrit en quatre journées, le PSG doit se frotter au Bayern à Munich ce mardi soir. Dans l'obligation de prendre les trois points à l'Allianz Arena, le club de la capitale va devoir à tout prix museler Harry Kane, qui flambe en Bundesliga depuis son déménagement en Bavière lors de l'été 2023. D'après Opta Franz, le numéro 9 du Bayern a déjà inscrit 50 buts en 43 matchs de championnat en Allemagne. Un record historique, puisqu'aucun autre joueur n'a réussi à atteindre cette barre symbolique en aussi peu de rencontres jouées. Après le Bayern, le PSG doit affronter Salzbourg, Manchester City et Stuttgart.