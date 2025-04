OM : Rabiot «banni», la sanction réclamée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG, a trouvé un nouveau souffle à l'OM, s'imposant rapidement comme un pilier sous Roberto De Zerbi. Chroniqueur dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC, Tony Vairelles a critiqué le milieu de terrain pour son refus d'être réserviste pour le Mondial 2018, un épisode qu’il n’a toujours pas digéré.

Libre après la fin de son aventure à la Juventus, Adrien Rabiot a filé du côté de l’OM malgré son passé au PSG. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le milieu de terrain est devenu l’un des nouveaux cadres de la formation phocéenne, se muant même en buteur avec 6 réalisations en 23 apparitions en cette saison de Ligue 1. De quoi lui permettre de rapidement retrouver les Bleus, après une pause forcée en raison de sa situation contractuelle.

Tony Vairelles n’oublie pas l’épisode de 2018 avec Rabiot

Chez les Bleus aussi, Adrien Rabiot est devenu un élément important de Didier Deschamps, et cela n’était pas forcément gagné. En 2018, l’international français s’était en effet retrouvé au cœur d’une polémique en refusant sa place de réserviste pour le Mondial en Russie, remporté quelques semaines plus tard par les Bleus. Un épisode que n’a pas digéré Tony Vairelles. « Un point m’a vraiment fait mal en tant que footballeur, ancien joueur de l’équipe de France, c’est la façon de faire quand on lui a demandé d’être réserviste. Moi on me l’a demandé à une époque, ça ne fait jamais plaisir. (…) Je trouve qu’on le balaye trop vite », a regretté l’ancien du RC Lens sur RMC.

« Quand quelqu'un dit non à son pays, pour moi il est banni »

« S’il était vraiment si romantique, il aimerait son pays d’une façon où on ne peut pas refuser. Ça ne se refuse pas. Qu’il puisse dire qu’il n’est pas content, qu’il est vexé, qu’il trouve ça inadmissible, qu’il pense mériter plus que d’autres, il a tous les droits. Il est revenu en équipe de France sans aucune excuse, sans aucun mea culpa, poursuit Tony Vairelles dans l’émission Rothen s’enflamme. Quand quelqu'un dit non à son pays, pour moi il est banni. »

Après son retour en équipe de France, Adrien Rabiot avait affirmé en 2020 qu’il n’y avait « jamais eu d'affront fait au sélectionneur ou d'agressivité », tout en précisant en avoir discuté « un petit peu » avec le sélectionneur tricolore.