De Zerbi : La rencontre épatante à l'OM !

N'ayant pas pu rejoindre l'OM l'été dernier, Ismaël Bennacer a finalement dû patienter jusqu'au mercato hivernal pour débarquer à Marseille. Prêté avec option d'achat par le Milan AC, l'Algérien a ainsi intégré l'effectif de Roberto De Zerbi. Si Bennacer connaissait déjà l'entraîneur italien, la rencontre avec ce dernier n'a pas manqué de l'étonner.

Au mercato hivernal, l'OM a apporté quelques retouches à son effectif. Ce sont alors 4 joueurs qui ont rejoint le groupe de Roberto De Zerbi. Parmi eux, on peut retrouver Ismaël Bennacer. Prêté avec option d'achat par le Milan AC, l'Algérien a ainsi posé ses valises à Marseille, où sa rencontre avec De Zerbi l'a visiblement marqué.

« J'ai été étonné en le rencontrant »

C'est pour La Provence qu'Ismaël Bennacer s'est confié sur Roberto De Zerbi. Et à propos de sa rencontre avec l'entraîneur de l'OM, l'Algérien a notamment expliqué : « De Zerbi ? Je connaissais déjà son travail et j'appréciais énormément ce qu'il proposait. J'ai été étonné en le rencontrant de découvrir un coach qui humainement donne beaucoup à ses joueurs et fait attention à chaque détail. C'est pour ça que c'était compliqué pour lui après un match comme Reims. On l'a déçu et quand tu déçois quelqu'un qui donne beaucoup, ça fait mal. Donner et ne rien recevoir en retour, c'est dur. Il ne nous demande pas de gagner 5-0 tous les matchs, il nous demande juste de mouiller le maillot comme on doit le faire ».

« Personnellement, il m'aide beaucoup sur tous les domaines »

Toujours concernant Roberto De Zerbi, Ismaël Bennacer a également ajouté : « Personnellement, il m'aide beaucoup sur tous les domaines. Tactiquement, sur mes placements, avec et sans ballon. Avec sa philosophie de jeu, les milieux sont amenés à toucher beaucoup de ballons. Dans ma carrière, ça ne m'est jamais arrivé d'en toucher autant, j'essaie de jouer plus simple et de faire ce qu'il me demande. Le coach nous aide énormément ».