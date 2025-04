Rabiot : La promesse qui va faire vibrer l'OM !

La rédaction

Élu joueur du mois par les supporters, Adrien Rabiot a tenu à remercier le public marseillais avec une promesse forte : tout donner pour qualifier l’OM en Ligue des champions. Déjà buteur face à Toulouse, le milieu incarne l’état d’esprit retrouvé de l’équipe. Un message fort avant un déplacement crucial à Monaco dans la course au podium.

Il était l'un des seuls joueurs capables de rares éclaircies dans ce mois de mars très compliqué pour l'OM. Adrien Rabiot a été élu joueur olympien du mois par les supporters de l'OM et leur a bien rendu cette confiance samedi dernier en inscrivant un très beau but face à Toulouse. Le milieu de terrain de l'OM est une vraie satisfaction pour Roberto De Zerbi, qui en a même fait son capitaine face au PSG.

«On va essayer d'aller chercher cette qualification»

Après avoir reçu ce trophée, Adrien Rabiot s'est exprimé au sujet de cette récompense pour le média de l'OM et a annoncé aux supporters qu'il ferait tout pour se qualifier en Ligue des champions à la fin de l'année :

«Très heureux d'être de nouveau élu joueur olympien du mois. Autant d'amour, c'était difficile à calculer, mais je suis un joueur qui donne des émotions, qui laisse tout sur le terrain et qui se bat, et je pense que ce sont des choses que les supporters ici adorent. Partout où je vais, où je passe, je suis conscient de l'amour que vous me portez et ça fait chaud au cœur. On va essayer d'aller chercher cette qualification en Ligue des champions tous ensemble !»

L'OM peut-il le faire ?

La qualification pour la Ligue des champions passera d'abord par un bon résultat au Stade Louis-II, sur la pelouse de l'AS Monaco. Un match face au troisième du championnat qui s'annonce d'ores et déjà compliqué pour l'OM, qui devra faire face à d'autres grosses équipes de Ligue 1 dans ce sprint final.