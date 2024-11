Mercato : Le PSG va boucler un retour inattendu en janvier ?

Alexis Brunet

L’hiver dernier, le PSG avait acheté Gabriel Moscardo au Corinthians. Le milieu de terrain avait fini la saison avec son club, et il n’a rejoint Paris que cet été. Le Brésilien ne s’est pas éternisé dans la capitale, car ses dirigeants l’ont prêté au Stade de Reims. Malheureusement, le joueur de 19 ans ne joue presque pas en Champagne, et le PSG pourrait donc être tenté de le rapatrier cet hiver.

Le mercato d’hiver est souvent un marché d’ajustement, où quelques coups peuvent être tentés. Le PSG l’a prouvé il y a presque un an, en allant chercher deux Brésiliens. Le club de la capitale avait alors mis la main sur Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le premier est arrivé directement à Paris, alors que le second a fini la saison avec le Corinthians, avant de débarquer en France l’été dernier.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Moscardo a été prêté au Stade de Reims

Si Lucas Beraldo est aujourd’hui toujours à Paris, ce n’est pas le cas de Gabriel Moscardo. Luis Enrique a décidé de prêter le milieu de terrain l’été dernier, afin qu’il gagne en expérience et qu’il s'acclimate à la Ligue 1. En ce sens, Gabriel Moscardo a été prêté au Stade de Reims. Malheureusement pour les dirigeants parisiens, l’aventure en Champagne de l’ancien joueur du Corinthians ne se passe pas très bien pour le moment. Le droitier n’a pas disputé la moindre minute officielle avec l’équipe de Luka Elsner (il a joué en amical face à Charleroi durant la trêve internationale), la faute à des blessures qui l’ont beaucoup handicapé.

Le PSG réfléchit à faire revenir Moscardo

Forcément, le PSG n’est pas content de la situation de Gabriel Moscardo à Reims, car il espérait que le Brésilien allait engranger un maximum de temps de jeu, afin de revenir en force à Paris l’été prochain. Face à cette situation, les dirigeants parisiens pourraient donc être tentés de rapatrier le milieu de terrain, d’après les informations de RMC Sport. Reste à voir si cela sera vraiment le cas, ou si Moscardo arrivera finalement à enchaîner les titularisations en Champagne.