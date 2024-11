Le PSG prépare un transfert surprise

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, le PSG pourrait bien recruter un nouvel attaquant pour renforcer son secteur offensif. Le club de la capitale chercherait à mettre la main sur un ailier. Luis Campos observe donc le marché, et le conseiller football parisien préparerait peut-être une surprise. En effet, le nom d’Antonio Cordero, attaquant de Malaga en deuxième division espagnole, serait sur la liste du champion de France.

Vendredi soir, le PSG s’est largement imposé face à Toulouse (3-0). Un résultat un peu en trompe-l’œil, car il ne reflète pas forcément les difficultés offensives éprouvées par le club de la capitale dernièrement. Cela a été particulièrement visible en Ligue des Champions, face à l’Atlético de Madrid notamment. Le PSG ayant perdu 2-1 à la dernière minute, et ce, à cause de sa maladresse devant le but adverse.

Le PSG pourrait accueillir un renfort offensif cet hiver

Dans les prochains jours, Gonçalo Ramos devrait faire son grand retour à la compétition, mais le PSG pourrait tout de même se montrer actif sur le mercato hivernal, en mettant la main sur un nouvel attaquant. Les dirigeants parisiens seraient ouverts au recrutement d’un ailier, encore plus en cas de départ de Randal Kolo Muani, possiblement vers Manchester United, comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com.

Le PSG surveille Antonio Cordero

Pour se renforcer cet hiver, le PSG pourrait bien aller piocher en Espagne. D’après les informations de Caught Offside, le club de la capitale surveillerait Antonio Cordero, joueur de Malaga en deuxième division espagnole. Ce dernier est un ailier gauche, qui a déjà inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Reste à voir si le champion de France décidera donc de faire confiance à un joueur de 18 ans, qui ne dispose pas encore d’une grande expérience du haut niveau. En parallèle, le PSG garde aussi un œil sur Khvicha Kvaratskhelia, mais qui sera très dur à déloger du Napoli cet hiver.