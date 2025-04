70M€ : Un Marseillais s’incline devant le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est sans contestation possible l’une des attaques les plus flamboyantes de cette saison de la Ligue des champions. Il n’y a qu’à s’attarder sur les propos de leurs adversaires comme le coach de Liverpool Arne Slot ou plus récemment le joueur d’Aston Villa Morgan Rodgers. Du point de vue de Samir Nasri, ce constat est dressé grâce à un investissement à 70M€ d’un certain Khvicha Kvaratskhelia.

Ce transfert devait se concrétiser à l’été 2024 dans la foulée du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid selon divers médias. Néanmoins, la réticence d’Antonio Conte qui venait d’être intronisé coach du Napoli de le laisser filer, avait fait capoter les plans du Paris Saint-Germain dans sa course à la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Il aura fallu attendre le mercato hivernal pour que les dirigeants napolitains et leurs homologues du PSG s’entendent enfin sur les modalités du transfert qui a coûté 70M€ hors bonus au champion de France.

«Il a relancé toute l’attaque en fait. De par sa venue, la concurrence avec tout le monde»

Depuis son arrivée dans la capitale à la mi-janvier, Khvicha Kvaratskhelia a insufflé un nouveau souffle au PSG avec une concurrence bénéfique à Luis Enrique, maximisant au passage les performances des attaquants parisiens selon l’analyse de Samir Nasri. « Kvaratskhelia? Ce qui est fort c’est qu’en plus de ses qualités, il a relancé toute l’attaque en fait. De par sa venue, la concurrence avec tout le monde, tu sais que si tu fais une mauvaise performance il y en a un des trois autres qui va prendre ta place. Tout le monde est obligé d’aligner les grosses performances pour pouvoir espérer être titulaire ».

«Je me posais la question de savoir s’il était compatible avec Enrique.

L’ancien joueur de l’OM né à Marseille s’est reconverti en tant que consultant et intervient régulièrement sur les antennes de Canal+. L’occasion pour lui de s’incliner devant l’adaptation parfaite de l’attaquant géorgien de 23 ans après son but marqué mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (3-1). « Et lui en plus de ses qualités qui sont la percussion et la frappe de balle, il est aussi collectif. A Naples, je le voyais presque comme un soliste et je me posais la question de savoir s’il était compatible avec Enrique. Et bien, il nous a montré ».