Benzema - Ben Arfa : Le transfert XXL qui a capoté !

Issu de la prometeuse génération 87 avec Samir Nasri et Jérémy Ménez, Karim Benzema et Hatem Ben Arfa se sont révélés sous le maillot de l'OL. Par la suite, chacun a pris un chemin différent, mais voilà qu'ils auraient pu se suivre encore un moment. En effet, après Lyon, Benzema et Ben Arfa auraient pu filer ensemble... à Manchester United.

En 2009, Karim Benzema quitte l'OL pour rejoindre le Real Madrid. Ça aurait toutefois pu se passer différemment. En effet, à l'époque, à Manchester United, Sir Alex Ferguson était très intéressé par l'attaquant français. Les Red Devils proposaient d'ailleurs plus pour Benzema, qui n'était d'ailleurs pas le seul crack de l'OL dans le viseur.

Benzema - Ben Arfa, le duo qui faisait rêver Ferguson !

Ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri est revenu pour L'Equipe sur l'intérêt de Sir Alex Ferguson pour l'attaquant qui évoluait à l'époque à l'OL. C'est alors que le désir du mythique entraîneur des Red Devils de recruter également Hatem Ben Arfa a été révélé. « Benzema ? Sir Alex le suivait depuis l'année d'avant, il courtisait Karim mais aussi Hatem (Ben Arfa), il me disait que ça pourrait refaire le duo Cole-Yorke », a balancé Djaziri.

« Il y a deux avions sur le tarmack : un de Manchester United et un du Real Madrid »

Au final, ni Karim Benzema, ni Hatem Ben Arfa n'auront rejoint Sir Alex Ferguson à Manchester United. Président de l'OL à l'époque, Jean-Michel Aulas avait d'ailleurs révélé à propos du transfert de KB9 en 2009 : « Quand Florentino Pérez arrive, que je connaissais bien, à Lyon, il y a deux avions sur le tarmack : un de Manchester United et un du Real Madrid. Karim me dit : « Président, moi j’ai toujours rêvé de la Maison Blanche ». Il s’avérait qu’on avait cette offre de Manchester United qui était un peu supérieure, mais à partir du moment où Karim me dit que sa préférence c’est d’aller à Madrid… ».