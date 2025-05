OM : Puni après le PSG, son transfert est acté !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Afin de renforcer son effectif cet été, l’OM se serait lancé sur la piste d’Angel Gomes, avec qui il serait en négociation depuis plusieurs semaines. L’international anglais arriverait libre, puisqu’il est en fin de contrat et ne semble pas parti pour prolonger avec le LOSC, où il est écarté depuis le match face au PSG le 1er mars dernier.

En ramenant un point de son déplacement sur la pelouse du LOSC dimanche (1-1), l’OM a fait un pas de plus vers la Ligue des champions. Deuxièmes de Ligue 1 avec deux longueurs d'avance sur la cinquième place, les Olympiens sont bien partis pour retrouver la C1, ce qui devrait entraîner un mercato ambitieux cet été. En ce sens, les dirigeants marseillais s’activent déjà en coulisses et seraient justement très intéressés par un joueur du LOSC.

Angel Gomes mis de côté depuis PSG-LOSC

En effet, d’après les informations de L’Équipe, l’OM pousserait afin de réussir à s’attacher les services d’Angel Gomes, qui n’était pas présent lors de la rencontre entre les deux équipes dimanche soir. En fin de contrat en juin 2025, l’international anglais (4 sélections) n’a plus joué depuis le 1er mars dernier à l’occasion du déplacement du LOSC sur la pelouse du PSG (4-1). Angel Gomes est resté sur le banc les trois matchs suivants et n’est plus apparu dans le groupe de Bruno Genesio lors des cinq dernières journées.

L’OM veut devancer la concurrence de Premier League

Angel Gomes ne semble donc pas parti pour prolonger son contrat et se dirige vers un départ du LOSC à la fin de la saison. Selon L'Équipe, cela ferait maintenant plusieurs semaines que les négociations avec l’OM auraient lieu. Les dirigeants marseillais aimeraient avancer rapidement dans ce dossier afin de devancer la forte concurrence, notamment celle en provenance de Premier League. En ce sens, une proposition aurait déjà été envoyée au milieu offensif âgé de 24 ans.