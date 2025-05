Mercato : L’Arabie Saoudite débarque pour du très lourd au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine emblématique du PSG depuis 2020, Marquinhos pourrait connaître un départ cet été. En cas de victoire en Ligue des Champions, le défenseur brésilien pourrait s’en aller au sommet. Déjà intéressée à son égard l’été dernier, l’Arabie Saoudite devrait revenir à la charge pour le numéro 5, présent au club depuis 2013.

A la fin du mois d’avril 2024, Marquinhos écrivait définitivement son nom dans la légende du PSG. Le défenseur central, arrivé en 2013 en provenance de l’AS Rome, devenait le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale, devant Jean-Marc Pilorget et ses 435 rencontres disputées sous les couleurs Rouge et Bleu. Ayant retrouvé un très bon niveau depuis deux ans, le joueur de 30 ans clamait au passage son amour pour le PSG.

Marquinhos, un amour énorme pour le PSG

« C'était un moment particulier pour moi. J'ai pris le temps de vraiment sortir en marchant et de remercier le Parc. Je crois qu'ils m'ont salué, c'est onze ans ici quand même... C'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matches, beaucoup de moments partagés. On a toujours été ensemble dans le même chemin et je pense que le Parc a pris le temps de me remercier pour tout ce que j'ai réussi à faire ici, et pour ce record. Et moi, j'ai pris mon temps de le remercier parce que c'est dans les deux sens. C'est un bon moment pour tout le monde », avait ainsi confié Marquinhos, seule véritable vedette à avoir réussi à résister au nouveau projet au PSG, et à l’arrivée de Luis Enrique.

Vers un gros transfert en Arabie Saoudite pour le Brésilien ?

Alors que la fin de saison du PSG s’annonce haletante avec une demi-finale retour de Ligue des Champions mercredi soir face à Arsenal, Marquinhos pourrait devenir le premier joueur à soulever la C1 sous les couleurs parisiennes. Le Brésilien pourrait également connaître un départ cet été. En effet, Sky révèle que l’Arabie Saoudite, et plus particulièrement le club d’Al-Hilal, est très intéressé à l’idée de le recruter l’été prochain. A noter que selon le média, à la fois le joueur et son entourage ne sont pas fermés à l’idée d’un départ. A suivre...