Danger imminent, une star prête à larguer le PSG !

Axel Cornic

L’été pourrait être très agité pour Gianluigi Donnarumma, dont le contrat se termine le 30 juin 2026. Les négociations autour de sa prolongations seraient au point mort et sa situation attirerait de plus en plus l’attention des cadors étrangers, avec le Paris Saint-Germain qui pourrait donc perdre l’un de ses meilleurs éléments.

Un an après Kylian Mbappé, le PSG pourrait revivre une véritable catastrophe. Le contrat de Gianluigi Donnarumma approche dangereusement de son terme et alors qu’une prolongation semblait quasiment actée au début de l’hiver, les négociations semblent être dans une impasse. Et si ça continue, les Parisiens pourraient bien voir le gardien italien faire ses valises…

Le PSG peut perdre Donnarumma

Car les tentations ne manquent pas ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le Real Madrid garderait un œil attentif sur ce dossier, avec donc des possibles retrouvailles entre Mbappé et Donnarumma. Attention également au Bayern Munich, qui verrait en lui le successeur parfait d’un Manuel Neuer dont le contrat se termine également dans un peu plus d’un an et qui aura 40 ans en mars prochain.

Il affole l’Europe

Les choses pourraient également s’agiter sur le front anglais. Toujours selon La Gazzetta, Gianluigi Donnarumma aurait une grosse cote en Premier League, surtout après ses récentes prestations face à Liverpool et Arsenal et Ligue des Champions. Les Reds pourraient être une option, même si Alisson est bien en place et a un contrat jusqu’en 2027. Mais la piste la plus sérieuse pourrait concerner Manchester United, prêt à mettre le paquet pour remplacer un André Onana très décevant.