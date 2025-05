«J'ai préféré partir» : Le PSG le pousse à quitter l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en mars 2021, Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’OM à la surprise générale en juillet 2022, après avoir terminé à la deuxième place de Ligue 1. Un choix sur lequel le technicien argentin s’est de nouveau exprimé, expliquant que son souhait était de concurrencer le PSG, mais qu'il sentait que la direction du club n'avait pas la même ambition.

Un an et demi seulement après son arrivée, Jorge Sampaoli décidait de quitter l’OM au début de l’été 2022. Un choix surprenant, alors que le technicien argentin avait réussi à mener l’Olympique de Marseille jusqu’à la deuxième place du championnat de France et qu’il s’apprêtait à disputer la Ligue des champions.

« J'ai dit au président que je voulais battre Paris »

« J'étais ambitieux, car j'ai dit au président que je voulais battre Paris. C'est une ville très particulière et très exigeante pour l'écusson que représente l'Olympique de Marseille », a confié Jorge Sampaoli, dans un entretien accordé à Sport.

« J'ai compris que ça partait dans l'autre sens »

S’il souhaitait être en mesure de concurrencer le PSG, il n’a pas senti la même ambition de la part des dirigeants de l’OM : « Mais le club a changé de directeur sportif, ils cherchaient d'autres profils de joueurs et j'ai compris que ça partait dans l'autre sens. J'ai préféré partir », a ajouté Jorge Sampaoli.