Mercato - OM : Le clan Longoria provoque un gros coup de tonnerre !

En déplacement sur la pelouse du Stade Rennais ce samedi soir, l’OM et Pablo Longoria vont retrouver un entraîneur qu’ils ont bien connu, Jorge Sampaoli. Arrivé en mars 2021, le technicien argentin avait quitté Marseille en juin 2022, peu avant la reprise de l’entraînement. Un départ dû à des divergences en ce qui concerne le mercato avec Javier Ribalta, alors directeur du football et bras droit du président marseillais.

Pablo Longoria va vivre un « moment émouvant » ce samedi, à l’occasion du déplacement de l’OM à Rennes. En effet, les Olympiens vont retrouver Jorge Sampaoli, entraîneur du Stade Rennais depuis le mois de novembre. Malgré son départ surprise fin juin 2022, le président de Marseille entretient toujours de bons rapports avec son ancien entraîneur : « Je ne verrai pas Jorge avant le coup d'envoi, car il faut respecter le match, mais après, quand la tension sera redescendue, je lui ferai un gros câlin et on discutera. »

Ribalta et le mercato ont provoqué le départ de Sampaoli

Car si Jorge Sampaoli a quitté l’OM à la surprise générale, ce n’était pas pour des divergences avec Pablo Longoria, mais plus avec un de ses proches collaborateurs et son bras droit de l’époque, Javier Ribalta, alors directeur du football. Comme indiqué par L'Équipe, les deux hommes étaient en désaccord concernant la marche à suivre sur le mercato et l'Argentin avait alors préféré s’en aller.

« Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG

« Je disais seulement que, vu le niveau d'exigence du public de l'OM, il fallait être à la hauteur », avait expliqué Jorge Sampaoli l’année dernière, dans un entretien accordé à L'Équipe. « Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n'est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c'est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut. Le projet d'après devait être beaucoup plus ambitieux. Je regrette simplement de ne pas avoir réussi à convaincre le propriétaire, ou Pablo, de faire un pas en avant. »