F1- Hamilton : La guerre chez Ferrari ? Leclerc annonce la couleur !

Cette saison, Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari et former un duo très attendu avec Charles Leclerc après ses années triomphales chez Mercedes. L'arrivée du sextuple champion du monde soulève des questions sur la dynamique entre les deux pilotes. Cependant, Leclerc et la direction de Ferrari affichent leur confiance, soulignant le respect mutuel et la compatibilité potentielle de cette nouvelle alliance.

Après avoir collaboré avec Sebastian Vettel et Carlos Sainz, Charles Leclerc connaîtra un troisième coéquipier chez Ferrari dans les prochaines semaines en la personne de Lewis Hamilton, qui a choisi de rejoindre la Scuderia après 12 années et 6 titres de champion du monde chez Mercedes. Forcément, l’entente entre les deux hommes sera scrutée de près alors que le statut de Charles Leclerc pourrait évoluer compte tenu du rang du Britannique. Interrogé sur le sujet, le Monégasque de 27 ans ne s’inquiète pas.

« Je suis sûr que ce ne sera pas différent »

« Nous avons aussi une très bonne relation. C'est un autre type de rapport parce que je n'ai pas encore passé beaucoup de temps avec Lewis, mais j'ai évidemment beaucoup de respect pour lui et ce qu'il a accompli, confie Charles Leclerc, rapporté par F1i. Nous n'avons pas tout à fait le même âge, mais nous partageons toujours beaucoup d'intérêt en dehors de la course. Donc, non, je suis sûr que ce ne sera pas différent ».

« Ils ont un énorme respect mutuel »

De son côté, le patron de Ferrari affiche lui aussi sa confiance concernant l’association Leclerc-Hamilton. « Charles et Lewis, je ne suis pas particulièrement inquiet à ce sujet, estime Fred Vasseur. Ils ont un énorme respect mutuel, ils se connaissent, ils en parlent depuis des mois maintenant. Il est beaucoup mieux de se battre pour le podium que de se retrouver dix-neuvième ou vingtième. » Réponse dans les prochains mois...