F1 - Hamilton : Son transfert annoncé à Mercedes par... le clan Leclerc ?

En cette année 2025, Lewis Hamilton est désormais un pilote Ferrari. Le Britannique a quitté Mercedes et l'annonce de son transfert avait fait trembler le monde de la Formule 1 début 2024. Avant l'officialisation de celui-ci, des rumeurs sont vite apparues concernant le départ de Lewis Hamilton vers la Scuderia. Cela n'est finalement pas resté secret. La faute à l'entourage de Charles Leclerc ?

Certains n'ont pas hésité à parler de transfert du siècle pour parler du départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes pour rejoindre Ferrari. C'est désormais effectif, en cette année 2025, le Britannique est un pilote de la Scuderia. C'est le 1er février 2024 que l'écurie italienne avait officialisé la future arrivée de Lewis Hamilton, mais voilà que quelques jours auparavant, différentes rumeurs avaient vendu la mèche à propos de ce transfert XXL dans le monde de la Formule 1.

Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 ? Un bouleversement qui fait parler ! Sainz vers Williams, qui va en tirer profit ? 🏎️ https://t.co/ltuSEfLtwW — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

« Je me doutais que cela allait se produire quelques semaines plus tôt »

Alors que Lewis Hamilton avait dû prévenir Toto Wolff de son futur départ chez Ferrari, le patron Mercedes n'a pas été surpris plus que cela. Et pour cause... En effet, il se doutait que cela arriver à cause notamment de l'entourage de Charles Leclerc. En effet, rapporté par NextGen Auto, Toto Wolff a raconté : « Je peux le dire mais je savais... Disons que je me doutais que cela allait se produire quelques semaines plus tôt lorsque j’ai reçu un appel téléphonique de Carlos Sainz et de son père. Il a dit : "Quelque chose se prépare’. J’ai dit : ’Pourquoi cela arriverait-il avant le début de la saison ?" Mais le même après-midi, j’ai reçu des appels de quelques autres pilotes. Ils étaient tous proches de Charles Leclerc. Et Fernando Alonso aussi ».

« Cela se passe sans que nous le sachions officiellement »

« Je pense que cela a commencé lorsque Leclerc a su pendant l’hiver, puis que ses plus proches ont entendu qu’il y avait un baquet libre. J’ai dit à Susie : "Cela se passe sans que nous le sachions officiellement". J’avais donc entendu toute ces rumeurs selon lesquelles il était possible qu’il parte, mais nous nous sommes rencontrés chez moi à Oxford et il m’a essentiellement dit : « C’est une étape qui, je pense, est bonne pour nous tous. C’est bon pour moi de me réinventer – chaque pilote veut être dans une Ferrari – et c’est bon pour l’équipe Mercedes aussi, parce que nous sommes ensemble depuis 12 ans, donc peut-être que nous nous revigorons en quelque sorte ». C’est à ce moment-là qu’il me l’a dit pour la première fois », a poursuivi Toto Wolff.