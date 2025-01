Mercato : Le PSG va faire une exception avec «le meilleur joueur du monde»

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Liverpool, Mohamed Salah a annoncé qu'il disputait sa dernière année chez les Reds. Alarmé par la situation de l'international égyptien, le PSG serait en embuscade pour le recruter. Et pourtant, le club de la capitale avait décidé de ne plus se jeter sur des superstars, désirant construire un collectif jeune et fort.

Lors de l'été 2017, la direction de Liverpool a offert un chèque d'environ 42M€ à l'AS Rome pour boucler la signature de Mohamed Salah. Huit ans plus tard, l'attaquant égyptien de 32 ans devrait changer de club librement et gratuitement. Du moins, c'est ce qu'il a annoncé lui-même ce vendredi.

Mercato : Salah ne correspond pas à la nouvelle politique du PSG

« C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même. Donc, il faut juste attendre et voir. Ce que je me dis, c’est que si ce sont les six derniers mois, que veux-tu voir dans le futur ? Voulez-vous regarder en arrière et dire que j’étais inquiet ou stressé à propos du contrat ? Ou voulez-vous simplement dire que j’ai eu une saison incroyable ? C’est ce que j’ai en tête. Si jamais je me sens distrait, je me dis simplement que je veux regarder en arrière et me dire que j’ai eu une saison incroyable. C’est ce que je veux faire », a confié Mohamed Salah à Sky Sports.

Le PSG ferme les yeux pour Salah

Selon les informations d'AS, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi rêverait de remplacer Kylian Mbappé par Mohamed Salah. Toutefois, le profil du Pharaon ne correspond pas du tout à la nouvelle politique du club rouge et bleu. En effet, le PSG veut désormais construire un collectif jeune et fort, et ce, sans superstar. Et Mohamed Salah est à la fois âgé (32 ans) et une vedette. Mais à en croire le média espagnol, le PSG ne voudrait pas laisser passer l'opportunité de recruter l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur depuis le début de la saison 2024-2025. D'autant qu'il peut être recruté pour 0€ le 1er juillet. Affaire à suivre...