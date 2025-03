Ibrahimovic sort son téléphone, transfert validé avec le PSG

Alexis Brunet

Pendant trois saisons, Jérémy Ménez a été un joueur du PSG. L’attaquant a notamment permis au club de la capitale de remporter son premier titre de champion avec le Qatar, en 2013. Après sa période parisienne, le Français a choisi de revenir en Italie, à l’AC Milan. Un transfert rendu possible par un certain Zlatan Ibrahimovic, entre autres.

Si aujourd’hui c’est Bradley Barcola ou bien encore Ousmane Dembélé qui évoluent en attaque au PSG, il y a quelques saisons, le club de la capitale pouvait compter sur Jérémy Ménez. L’ancien joueur de l’AS Rome a fait le bonheur de Paris pendant trois saisons, de 2011 à 2014, avec notamment deux titres de champions à la clé.

Ménez avait beaucoup de respect pour Ibrahimovic

Au PSG, Jérémy Ménez a notamment partagé le vestiaire avec un certain Zlatan Ibrahimovic. Un joueur qui l’a particulièrement marqué, comme il l’a confié à L’Équipe. « Ça jouait bien, on prenait du plaisir et on gagnait. Et puis Zlatan (Ibrahimovic) était un leader naturel très impressionnant. Quand un mec comme lui débarque, qui a été champion je ne sais pas combien de fois, forcément tu as envie de l'écouter. »

Ibrahimovic a fait signer Ménez à l’AC Milan

Après son aventure au PSG, Jérémy Ménez avait fait le choix de revenir en Italie. C’est finalement l’AC Milan qui l’avait accueilli et l’attaquant peut entre autres remercier Zlatan Ibrahimovic pour cela. « On s'entendait bien lui et moi, il me connaissait avant son arrivée à Paris (en 2012), car on s'était affrontés en Serie A (il a joué à l'AS Rome de 2008 à 2011). C'est d'ailleurs grâce à lui, et à Thiago (Silva), que je suis retourné ensuite en Italie, car ils avaient appelé (Adriano) Galliani (alors vice-président de l'AC Milan) pour le convaincre de me prendre (en 2014). » L’aventure de Ménez à l’AC Milan n’aura duré que deux saisons et il décida par la suite de rejoindre les Girondins de Bordeaux.